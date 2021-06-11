В Кирова большегруз и трактор обесточили два троллейбусных маршрута

К владельцу большегруза обратятся за возмещением материального ущерба. Фото: admkirov.ru

В Кирове временно прекратили свою работу троллейбусы № 1 и № 4. Причиной этому стал разрыв питающих проводов на улице Комсомольской. Об этом сообщили в горадминистрации.

Как выяснилось позднее, большегруз, который перевозил на себе крупногабаритный трактор, зацепил провода, после чего те порвались.

На место выехали сотрудники ГИБДД и ремонтные бригады. Восстановить оборудование планируется в ближайшее время.

По словам генирального директора кировского АТП Дениса Пырлога, после оформления протокола ДТП, компания обратится к владельцу большегруза за возмещением материального ущерба.