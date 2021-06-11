Восемь кировских хоккеистов вошли состав сборной России

Четыре игрока ХК «Родина» вошли в состав сборной. Фото: vk.com/hcrodinakirov
Министерство спорта РФ утвердило списки кандидатов в национальные сборные России по хоккею с мячом на сезон 2021-2022. В состав молодежной и юниорской сборных вошли 83 спортсмена, в том числе представители клубов «Родина» и «Юность».
Основной состав, юниоры до 22 лет
- Никита Белошицкий, полузащитник, ХК «Родина»;
- Дмитрий Кураев, нападающий, ХК «Родина»;
- Вячеслав Нелюбин, нападающий, ХК «Родина».
Основной состав, юниоры 18-19 лет
- Иван Бровкин, вратарь, ХК «Юность»;
- Артур Голованов, ХК «Юность»;
- Кирилл Литвинов, полузащитник, ХК «Родина»;
- Олег Перминов, ХК «Юность»;
- Артур Шельпяков, нападающий, ХК «Юность».
Добавим, что часть воспитанников кировского хоккея, представляющих сегодня другие команды, также попали в состав сборной России. К примеру, вратарь Артем Катаев, играющий ныне за ХК «Кузбас», включен в список мужской сборной.
Ознакомиться с расширенными списками сборных России на предстоящий сезон можно на официальном сайте ФХМР.