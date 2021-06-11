Восемь кировских хоккеистов вошли состав сборной России

Четыре игрока ХК «Родина» вошли в состав сборной. Фото: vk.com/hcrodinakirov

Министерство спорта РФ утвердило списки кандидатов в национальные сборные России по хоккею с мячом на сезон 2021-2022. В состав молодежной и юниорской сборных вошли 83 спортсмена, в том числе представители клубов «Родина» и «Юность».

Основной состав, юниоры до 22 лет

- Никита Белошицкий, полузащитник, ХК «Родина»;

- Дмитрий Кураев, нападающий, ХК «Родина»;

- Вячеслав Нелюбин, нападающий, ХК «Родина».

Основной состав, юниоры 18-19 лет

- Иван Бровкин, вратарь, ХК «Юность»;

- Артур Голованов, ХК «Юность»;

- Кирилл Литвинов, полузащитник, ХК «Родина»;

- Олег Перминов, ХК «Юность»;

- Артур Шельпяков, нападающий, ХК «Юность».

Добавим, что часть воспитанников кировского хоккея, представляющих сегодня другие команды, также попали в состав сборной России. К примеру, вратарь Артем Катаев, играющий ныне за ХК «Кузбас», включен в список мужской сборной.

Ознакомиться с расширенными списками сборных России на предстоящий сезон можно на официальном сайте ФХМР.