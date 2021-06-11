В Кирове 13-летняя девочка попала под колеса иномарки, переходя дорогу на зеленый свет

В Кирове женщина-водитель «Киа Сид» не заметила 13-летнюю девочку. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 10 июня, в Кирове на пешеходном переходе 13-летнюю девочку сбила иномарка. Происшествие случилось в 17 часов 41 минуту у дома № 67 на улице Труда. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, женщина-водитель автомобиля «Киа Сид» не убедилась в безопасности своих действий и наехала на ребенка. Девочка в тот момент переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии она получила травмы. К счастью госпитализация ей не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых шесть человек получили травмы.