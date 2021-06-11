Семья погибшей девочки добилась от РЖД компенсации через суд

В ходе разбирательства суд встал на сторону истца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юрьянский районный суд Кировской области взыскал с ОАО «РЖД» компенсацию морального вреда за гибель ребенка на железнодорожной станции Гирсово, сообщили в пресс-службе кировской транспортной прокуратуры.

Дело в том, что по действующему гражданскому законодательству владелец источника повышенной опасности (в данном случае - ОАО «РЖД») обязан возместить ущерб, причиненный им в независимости от вины в произошедшем.

В итоге в ходе разбирательства суд встал на сторону истца и постановил взыскать с ОАО «РЖД» в пользу родственников погибшей моральную компенсацию: в пользу каждого родителя - 50 тысяч рублей, каждой из сестер и брату - 35 тысяч рублей. Кроме того, в пользу семьи взысканы расходы на погребение в размере 25 670 рублей.

Напомним, что инцидент произошел 30 июля 2020 года на станции Гирсово. Девочка попала под грузовой поезд. От полученных травм ребенок скончался.