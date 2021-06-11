В Кирове будут судить дистанционного мошенника, обманувшего 16 человек

На мошенника собрали достаточную доказательную базу для передачи дела в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове 37-летний местный житель предстанет перед судом за дистанционное мошенничество. Он подозревается в совершении интернет-преступлений на сумму почти 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Представители надзорного органа доказали, что подсудимый на протяжении 2020 года размещал в Интернете бесплатные объявления о продаже сигарет по низким ценам. Доверчивые граждане попадались на эту уловку и переводили ему деньги. В общей сложности злоумышленник обманул 16 человек на сумму 395 тысяч рублей.

Преступника удалось задержать. На мужчину завели уголовное дело, все собранные материалы которого уже переданы в суд для вынесения приговора.