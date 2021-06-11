Сотни домов закрывшейся УК могут остаться без отопления осенью

В итоге тысячи кировчан рискуют замерзнуть будущей осенью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотни кировчан могут остаться без отопления нынешней осенью. Связано это с тем, что УК Ленинского района лишилась лицензии, и кто должен подготавливать дома, бывшие в ее управлении, к началу сезона, неясно. Об этом рассказали активисты реготделения ОНФ.

На данный момент компания находится в процедуре банкротства - у нее нет ни денег, ни сотрудников, и на жалобы своих «подопечных» она уже не отвечает. Кроме того, по правилам, собственники помещений, оставшиеся без УК, могут сами выбрать способ управления многоквартирным домом. Компания не выдает даже техдокументацию на те МКД, которые это решение уже приняли. По этому факту уже направили заявления - в прокуратуру и мэрию.

Сейчас также довольно остро встал вопрос о подготовке к отопительному сезону. Это процесс довольно долгий сам по себе - необходимо проверить внутридомовые коммуникации, промыть трубы, сделать опрессовку и так далее. Только после этого дому выдают паспорт готовности, без которого отопление в здание просто не пустят. А готовы они должны быть к сентябрю.

Учитывая то, что в домах под крылом Ленинской УК живут в основном пожилые люди, один только процесс выбора новой организации может затянуться на долгие месяцы. Кто будет готовить здания к отопительному сезону в это время, неясно. Активисты направили обращение с этим вопросом в кировскую мэрию.