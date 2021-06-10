В Кирове 15 сотрудникам строительной компании не выплатили 120 тысяч рублей

Общая сумма задолженности работодателя перед сотрудниками превысила сумму в 100 тысяч рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кирове областная прокуратура помогла работникам строительной компании получить свою зарплату. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

За восстановлением справедливости обратились сами сотрудники организации ООО «Горстрой Сервис». После обращения на предприятии провели проверку. Факт нарушения сроков выплаты подтвердился: 15 работников компании не получили свою зарплату. Общая сумма задолженности работодателя составила около 120 тысяч рублей.

Прокуратура Ленинского района внесла представление руководителю организации, а также решила завести дела об административном правонарушении на юридическое и должностное лицо. Материалы уже направили в суд. После этого работодатель выплатил зарплату своим работникам.