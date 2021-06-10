В Кирове перед судом предстанет 16-летняя «закладчица» наркотиков

«Закладчицу» задержали осенью 2020 года. Фото: архив «КП»

В Кирове осудят 16-летнюю девушку за сбыт наркотиков. Уголовное дело сразу по двум статьям отправили в суд. Об этом рассказали в областном Следкоме.

Как сообщили в ведомстве, осенью 2020 года девушка-подросток захотела легких денег и потому втянулась в это дело. Ее работой стало размещение «закладок» - девушка забирала крупный «вес», а после делала тайники с наркотиками, сообщая о их местонахождении своему куратору. В ноябре ее поймали по подозрению в сбыте и завели уголовное дело.

Это не остановило девушку, и спустя некоторое время она решила заказать «запрещенку» уже для себя. Забрать «закладку» она даже не успела - ее задержали. К материалам о ее уголовном деле добавилась статья «покушение на незаконное приобретение наркотиков».

Сейчас подросток находится под домашним арестом в ожидании суда. А он состоится уже скоро.