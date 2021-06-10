На кировчанина завели уголовное дело за регулярные избиения 8-летнего пасынка

Следователи СК устанавливают все обстоятельства и причины избиения малолетнего ребенка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Кирова подозревается в истязании несовершеннолетнего ребенка. На мужчину завели уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По версии сотрудников СК, в марте этого года, подозреваемый, проживая вместе со своей знакомой, регулярно наносил побои ее 8-летнему сыну. В результате чего ребенок получал как физический вред здоровью, так и психологическую травму

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование продолжается.