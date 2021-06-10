«Опоздал на работу, потому что слушал частушки»: кировчане возмущаются из-за акции на ж/д переезде

Железнодорожный переезд на улице Лепсе перекрыли частушечники на мотовозе. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В Кирове сегодня многие опоздали по делам и на работу по довольно нелепой причине: железнодорожный переезд перекрыл мотовоз. Но не простой, а с несколькими людьми, лихо распевающими частушки на тему правил дорожного движения. Пост, полный боли и негодования, появился в паблике «Киров без цензуры».

- Киров. Лепсе. Переезд закрыт из-за... частушек!!! - разоряется анонимный автор. - Люди опаздывают по своим делам, едут на работу, скорая помощь спешит в больницу. Те, кто это устроил - просто... - вместо последнего слова несколько звездочек, оставляющих простор для фантазии и воображения.

Разгневанный автор поста приложил к нему видео. На кадрах - все в точности вышеописанное. И медленно собирающаяся пробка.

В комментариях народ уточнил, что такая же картина наблюдалась еще и на переезде в районе Дружбы. А заодно поддержал негодование анонима - в своей ироничной манере:

- Я опоздал на работу, потому что слушал частушки. Работодатель точно поверит.

- На бис, грузовой, и протяжку не более 3км/ч, чтоб из каждого вагона песнь звучала!

- Тем, кто опоздал на работу: просто покажите это видео начальству.

В действительности это было мероприятие, запланированное в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам. В пресс-службе ГЖД сообщили, что его цель - рассказать о проблемах безопасности в таких местах. Внимание они действительно сумели привлечь, что тут скажешь.

Мотовоз с частушками проследовал по маршруту Киров - Киров-Котласский - Киров-Заводская, останавливаясь на переездах, расположенных на улицах Потребкооперации, Лепсе и Северное кольцо.