Я от бабушки ушел: кировские росгвардейцы за пять минут нашли потерявшегося малыша

Росгвардейцы оперативно отреагировали на ориентировку о пропавшем мальчике. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В среду, 9 июня, сотрудники кировской Росгвардии помогли найти 4-летнего ребенка. О пропаже маленького внука заявила бабушка. Об этом сообщили в ведомстве.

Позже выяснилось, что мальчик сам каким-то образом открыл дверь квартиры и ушел в неизвестном направлении. Бабушка тут же обратилась за помощью в полицию. Сообщения о пропаже ребенка разослали всем патрульным нарядам.

Спустя пять минут после получения ориентировки, ребенка нашли в одном из дворов на улице Мопра неподалеку от его дома. После чего малыша вернули бабушке.