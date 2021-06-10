Жителя Нововятска будут судить за истязание двух женщин

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нововятском районе состоится суд над 45-летним местным жителем, который регулярно избивал двух знакомых женщин. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства в ходе расследования доказали, что в начале октября 2020 года подозреваемый на протяжении нескольких дней распивал спиртные напитки со своей знакомой. Во время «посиделок» между ними часто возникали ссоры, в результате которых обвиняемый избивал свою собеседницу. В один из таких дней от полученных травм женщине стало плохо и ее госпитализировали. Несмотря на все усилия врачей, через несколько дней она скончалась.

Расследуя данное преступление, cледователи смогли доказать причастность обвиняемого и к другому эпизоду. Установлено, что с мая по август 2020 года мужчина наносил побои еще одной своей знакомой. Однако заявления в полицию она не подавала, жалея преступника.

Свою вину подсудимый признал. В настоящее время все материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора.