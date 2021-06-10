В Кирове установят 40 «плавающих люков»

В минувшем году в Кирове уже установили девять таких «плавающих люков». Фото: admkirov.ru

В Кирове колодцы оборудуют «плавающими люками». Суть в том, что их устанавливают прямо на асфальт, чтобы исключить выступ на проезжей части. Об этом рассказали в горадминистрации.

«Плавающие люки» не прикреплены к горловине и двигаются вместе с дорожным полотном, не проседая и не выступая при деформации асфальта. Такие конструкции в количестве девяти единиц уже устанавливали в Кирове в 2020 году в рамках эксперимента. Все они прошли проверку, выдержав нагрузки в течение года. Конструкции колодцев также остались целы.

В текущем сезоне планируется оборудовать «плавающими люками» более 40 колодцев. Один из них установили сегодня, 10 июня, на улице Казанской близ дома №95а.