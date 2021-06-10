Незаконная рыбалка обернулась для жителей Кировской области уголовными делами

На 479 километре главного судового хода реки Вятки 43-летний житель Оричевского района рыбачил с помощью сети. Фото: Кировский ЛО МВД России на транспорте

В Кирове возбуждены два уголовных дела в отношении браконьеров, которые незаконно добывали рыбу на Вятке, сообщили в пресс-службе регионального МВД на транспорте.

В ходе очередного рейда сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать двух браконьеров. На 479 километре главного судового хода реки Вятки 43-летний житель Оричевского района с помощью сети выловил леща и карася - 4 штуки. На 428 километре 50-летний житель Советского района также рыбачил с помощью сети.

- Злоумышленники нанесли ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу Кировской области на общую сумму 7500 рублей, - сообщили в ведомстве.

В настоящее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ, расследование продолжается. Согласно УК РФ, мужчинам может грозить до двух лет лишения свободы.