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Общество10 июня 2021 10:34

В Кирове продолжают избавляться от зарослей борщевика

В Ленинском районе растения скосили уже на восьми участках
Маргарита Акагиева
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Уничтожение вредного растения в Кирове продолжается.

Уничтожение вредного растения в Кирове продолжается.

Фото: Павел КЛОКОВ

В Кирове продолжают избавляться от зарослей борщевика. Об этом рассказали в горадминистрации.

Борьба с борщевиком ведется поэтапно: сперва растения опрыскивают химией, которая мешает появлению новых восходов. После наступает второй этап - механическая обработка территорий.

В Ленинском районе кошение провели на восьми участках, среди которых Советский тракт, поселок Дороничи и улицы Новая и Вятская в Чистых прудах. В Октябрьском районе этот этап еще продолжается.

В Первомайском районе подрядчик косит борщевик и параллельно обрабатывает очаги произрастания химией. Так, к примеру, от зарослей растения избавились уже на улицах Красной Звезды и Пристанской. Скосили их и на участках у Ново-Макарьевского кладбища. Химическую обработку в Первомайском районе закончат на текущей неделе.