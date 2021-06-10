Статистика по COVID-19 в Кировской области: на стационарном лечении находятся 1406 человек

За прошедшие сутки в Кировской области коронавирусом заразились свыше 100 человек
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 10 июня.
За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 101 новый случай заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 116 человек.
На стационарном лечении находятся 1406 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 62 пациента, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 374.
В амбулаторных условиях проходят лечение 2037 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2546 исследований на COVID-19.