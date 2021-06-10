В Кирове появились семь питьевых фонтанчиков - арт-объектов

Фонтанчики расположены в парках и скверах города. Фото: admkirov.ru

В Кирове появились семь питьевых фонтанов - арт-объектов. Они расположились в парках, скверах и микрорайонах города. Об этом рассказали в пресс-службе кировской мэрии.

Все фонтанчики прошли проверку по качеству воды - она соответствует всем нормам СанПиН. Их можно увидеть в микрорайонах Солнечный берег и Чистые пруды, а также в сквере у ДК «Родина» и ЖК «Метроград». Объекты расположены также на Набережной Грина и двух парках - имени Гагарина и «Аполло».

Фонтаны сделаны из нержавеющей стали. Некоторые представляют собой сложные композиции - к примеру, объекты под названиями «Любовь» и «Семья». Воспользоваться ими могут сразу несколько человек.