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Общество10 июня 2021 10:15

В Кирове появились семь питьевых фонтанчиков - арт-объектов

Вода в них соответствует всем нормам СанПиН
Маргарита Акагиева
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Фонтанчики расположены в парках и скверах города. Фото: admkirov.ru

Фонтанчики расположены в парках и скверах города. Фото: admkirov.ru

В Кирове появились семь питьевых фонтанов - арт-объектов. Они расположились в парках, скверах и микрорайонах города. Об этом рассказали в пресс-службе кировской мэрии.

Все фонтанчики прошли проверку по качеству воды - она соответствует всем нормам СанПиН. Их можно увидеть в микрорайонах Солнечный берег и Чистые пруды, а также в сквере у ДК «Родина» и ЖК «Метроград». Объекты расположены также на Набережной Грина и двух парках - имени Гагарина и «Аполло».

Фонтаны сделаны из нержавеющей стали. Некоторые представляют собой сложные композиции - к примеру, объекты под названиями «Любовь» и «Семья». Воспользоваться ими могут сразу несколько человек.

Некоторые представляю собой сложные композиции. Фото: admkirov.ru

Некоторые представляю собой сложные композиции. Фото: admkirov.ru