Ушел из жизни бывший командир кировского ОМОН Александр Поляков

Александр Поляков проработал в милиции около тридцати лет. Фото: пресс-служба регионального управления Росгвардии

В Кирове скончался бывший командир кировского ОМОН, полковник милиции в отставке Александр Петрович Поляков. Об этом сообщили в областном УМВД и управлении Росгвардии.

Службе в правоохранительных органах Александр Поляков отдал порядка 30 лет, и в течение почти 10 из них возглавлял кировский Отряд милиции особого назначения. Часто направлялся в служебные командировки в Северо-Кавказский регион, являлся ветераном боевых действий. Награжден Орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка». С 2005 года, после выхода на пенсию, работал председателем комитета по физкультуре и спорту, был замдиректором регионального центра зимних видов спорта в Кирово-Чепецком районе.

Траурная церемония прощания состоится 11 июня в 9 часов в ОДНТ (Октябрьский проспект, 38).

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Александра Петровича.