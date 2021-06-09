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Происшествия9 июня 2021 17:27

Кировчанин три месяца избивал свою дочь «в воспитательных целях»

Теперь мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы
Маргарита Акагиева
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Избиение своей дочери кировчанин назвал воспитанием.

Избиение своей дочери кировчанин назвал воспитанием.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Оричевском районе осудили местного жителя за истязание несовершеннолетнего. Мужчину признали виновным в избиении своей дочери-подростка. Об этом рассказали в областном Следственном комитете.

По версии ведомства, кировчанин с сентября по ноябрь 2020 года регулярно бил свою 15-летнюю дочь. Мужчина на допросе признал свою вину и объяснил побои воспитанием, добавив, что при этом он якобы понимал недопустимость своих действий. В совершенном он раскаялся, однако ему это вряд ли поможет.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд с обвинительным заключением. Нерадивому отцу за «истязание малолетнего» грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Кировский Следком напоминает жителям региона: причинение несовершеннолетним физических либо психических страданий запрещено по закону и является преступлением.