В Кирове суд признал незаконным увольнение худрука Вятской филармонии

Бывший худрук филармонии с 8 июня вернулась на работу. Фото: архив «КП»

В Кирове восстановили в должности художественного руководителя Вятской филармонии Эльвиру Раскопину. Ленинский районный суд посчитал ее увольнение незаконным. Об этом сообщил кировский юрист Ян Чеботарев на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, в пользу женщины также взыскали компенсацию морального вреда и оплату вынужденного прогула. С 8 июня кировчанка продолжила работать в филармонии.

- Сегодня ответчиком были представлены документы в обоснование своей позиции, которые истец и я считаем сфабрикованными, поддельными. По факту вступления в силу решения, которое обращено к немедленному исполнению, нами будет подано соответствующее заявление о возбуждении уголовного дела. Завтра Эльвира Раскопина выходит на работу! Есть правда на земле! - пишет юрист.

Стоит заметить, что вопрос о законности увольнения худрука поднимался общественностью не раз. Ранее министр культуры Кировской области Татьяна Мазур прокомментировала ситуацию на пленарном заседании депутатов ОЗС, прошедшем 22 апреля. По ее словам, у Эльвиры Раскопиной нет соответствующего образования.

- Человек, который не окончил консерваторию, не может руководить симфоническим и народным оркестром и планировать их работу и развитие. Квалифицированная комиссия проводила аттестацию и по ее итогам сообщила, что у человека не соответствующее профессиональное образование, - заявила Татьяна Мазур.