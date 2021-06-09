В День защиты детей 26 кировских магазинов незаконно продавали алкоголь

Продавать алкоголь 1 июня в магазинах было запрещено. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

1 июня в Кировской области незаконно продавали алкоголь почти тридцать магазинов. Всем им грозит штраф - по КоАП РФ. Об этом рассказали в областном правительстве.

Напомним, в День защиты детей алкоголь продавать запрещено по региональному законодательству. Это табу не касается лишь заведений общепита, магазинам же нельзя. Однако не все соблюдают законы. В итоге выявили 26 магазинов по региону, принадлежащих 24 юрлицам, которые торговали «из-под полы». У всех имеется лицензия на продажу алкоголя.

Сейчас решается вопрос о назначении наказания. Штраф за подобное нарушение варьируется от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч - для юридических.