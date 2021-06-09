В Кирове принудительно снесут самовольно построенный киоск с шаурмой

Постройку признали самовольной и подлежащей принудительному сносу. Фото: google.ru/maps

В Кирове снесут самовольно построенный киоск с шаурмой на улице Ленина. Соответствующее постановление вышло на сайте горадминистрации.

Торговый павильон находится по адресу Ленина, 79Б, в районе остановки общественного транспорта. Согласно документу, собственник объекта (ООО «Арион») разместил постройку на территории общего пользования, не предусмотренной для этого. Хозяину точки направляли предостережение о недопустимости нарушения правил внешнего благоустройства, которое тот проигнорировал.

Теперь постройку придется снести принудительно в течение 90 дней. Организация и контроль за этим делом лежит на плечах Первомайского теруправления.