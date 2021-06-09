Кировские полицейские нашли в кустах на улице телевизор и ноутбук

Технику похитил и спрятал в кустах кировчанин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове полицейские нашли в кустах бытовую технику - ноутбук и телевизор. Оказалось, что их украли. Об этом рассказали в областном УМВД.

Находку правоохранители отнесли в отдел полиции. А вскоре туда обратилась 21-летняя студентка с заявлением, что из ее комнаты похитили ноутбук и телевизор. Как она рассказала, в ее комнату в коммунальной квартире вломился неизвестный, выбив дверь, и украл искомое. Общий ущерб девушка оценила в 36,5 тысяч рублей. В технике, которую принесли полицейские, она опознала свою.

Вскоре подозреваемого в совершении кражи задержали - им оказался 45-летний кировчанин. Как рассказал сам мужчина, будучи пьяным, он гулял по городу, зашел в незнакомую квартиру и вынес технику, которую после, видимо, испугавшись, спрятал на улице. От заведения уголовного дела его это не спасло. Ведется следствие.