В Кирово-Чепецке осудили женщину, укравшую из городского бюджета 11 миллионов рублей

Женщину осудили за мошенничество и неправомерный оборот денежных средств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке вынесли приговор бывшей сотруднице «Центра муниципального обслуживания». Женщина умудрилась похитить из бюджета организации более 11 миллионов рублей. Как сообщает местный новостной портал «Чепецк.RU», ее приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 150 тысяч рублей.

Организация, в которой работала чепчанка, занимается администрированием платежей, поступающих в бюджет города - за аренду, землю и других. А также отрабатывает письма и заявления, приходящие в центр. Мошенница воспользовалась процедурой возврата излишне уплаченных средств, зная, что за обработкой таких обращений особо не следят. А именно создавала фиктивные заявления, в которых прописывала реквизиты своей карты. В итоге за два года на ее счет набежали эти самые 11 миллионов.

Факт хищения вскрыли сотрудники областного УФСБ. Чепчанку обвинили в мошенничестве и неправомерном обороте средств. Портал сообщает, что горадминистрация не дала комментариев по поводу произошедшего.