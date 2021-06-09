В Кировской области средний размер квартиры составляет 48,8 кв. метров

Общая площадь жилых помещений в Кировской области по состоянию на конец 2020 года составила 34,8 млн кв.м. Фото: Алексей Гмызин

В региональной службе государственной статистики рассказали, в каких условиях живут кировчане. По данным Кировстата, средний размер квартиры в Кировской области составляет 48,8 кв. метров. В большинстве случаев (46,9%) это дома построенные в период с 1971 по 1995 год.

Стоит отметить, что только 50,2% общей площади жилых помещений Кировской области оборудованы одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или электрическими плитами.

СПРАВКА «КП»

Общая площадь жилых помещений в Кировской области по состоянию на конец 2020 года составила 34,8 млн кв. метров. В том числе 8,8 млн кв. метров в индивидуально-определенных зданиях, а 25,9 млн кв. метров - в многоквартирных домах.