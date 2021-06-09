В Вятских Полянах из окна пятого этажа выпала трехлетняя девочка

Кировчанам напоминают: ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра в комнатах, где легко открываются окна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вятских Полянах из окна с высоты пятого этажа выпала маленькая девочка. К счастью, она осталась жива. Информацию сообщили в областном УМВД.

Инцидент произошел вечером 8 июня. Как выяснилось, девочка играла на подоконнике, мать присматривала за ней, находясь в той же комнате. Окно было открыто, но отгорожено москитной сеткой, на которую малышка и оперлась в какой-то момент. Та не выдержала, и ребенок полетел вниз.

Девочка осталась жива. Для нее немедленно вызвали «скорую», а медики уже оповестили полицию. Малышку срочно госпитализировали. По факту происшествия сейчас проводится проверка.

Кировская полиция напоминает: ни в коем случае не оставляйте маленьких детей без присмотра, особенно в помещениях с распахнутыми или легко открывающимися окнами. Не полагайтесь на москитную сетку - она не выдерживает вес ребенка. Используйте на окнах блокираторы, а у подоконника не размещайте мебель, по которой дети могут туда забраться.