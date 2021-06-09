В Сунском районе двое подростков могут сесть в тюрьму за кражу мотозапчастей

Сотрудники СК продолжат расследование всех обстоятельств преступления Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сунском районе два 14-летних подростка незаконно проникли в жилой дом и похитили запчасти для мотоцикла «Минск». Теперь несовершеннолетним может грозит наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что подозреваемые проникли в дом через имеющийся в заборе проем. После чего они заметили лежащие мотозапчасти и похитили их. На момент преступления хозяина дома не было. Свою вину подростки признали полностью Расследование продолжается.