В Юрьянском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Водитель иномарки из-за темноты не успел среагировать на переходившего дорогу пешехода. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 9 июня, в Юрьянском районе водитель «Рено Меган» насмерть сбил пешехода. Авария произошла на 411 км федеральной трассы «Вятка» в 00 часов 5 минут. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель иномарки из-за темноты не успел среагировать и наехал на 56-летнего мужчину, который переходил дорогу. В результате происшествия пешеход погиб на месте.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 7 ДТП, в которых один человек погиб и шесть человек получили травмы.