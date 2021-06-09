Уклонист из Кирвоской области попал под следствие

Юноша не имел законных оснований для освобождения от военной службы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области на уклониста от воинской службы из Орловского района завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Известно, что 21-летний юноша состоит на воинском учете, в октябре 2020 года он получил под роспись повестки о явке в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии. Однако молодой человек предпочел проигнорировать все уведомления, хотя уважительных причин для освобождения от службы в армии не имел.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ - «уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы». Юноше может грозить до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.