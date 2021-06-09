Статистика по COVID-19 в Кировской области: в реанимации находятся 60 пациентов

За прошедшие сутки в Кировской области коронавирусом заразились более 70 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 9 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 72 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 419 человек.

На стационарном лечении находится 1297 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 60 пациентам, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 373.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2086 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2541 исследование на COVID-19.