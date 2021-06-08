В Кировской области больше недели ищут пропавшую без вести пенсионерку

В последний раз женщину видели еще в мае. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают без вести пропавшую пенсионерку. Светлана Пестерева (Ворончихина), жительница поселка Восточный Омутнинского района, пропала 31 мая 2021 года. С этого дня о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Светлане Ивановне 71 год, рост 175 см, полное телосложение, у нее короткие седые волосы и голубые глаза. Из особых примет - ходит с тростью. Во что была одета женщина на момент исчезновения, неизвестно.В

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить об этом по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.