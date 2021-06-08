Кировчан приглашают на бесплатные наблюдения солнечного затмения в телескоп

Неполное солнечное затмение можно будет увидеть в Кирове в течение двух часов. Фото: Роман ЗЛОБИН

Кировчане смогут полюбоваться на солнечное затмение в телескоп! Любители-астрономы организуют наблюдения 10 июня на набережной Грина. С 13.15 до 15.45 любой желающий сможет посмотреть на редкое явление, причем абсолютно бесплатно.

Пост с приглашением появился в группе «Любительская Астрономия в Кирове». По словам организатора, затмение в нашем городе будет видно в течение двух часов. Максимум фазы ожидается в 14.39, и в этот момент диск Солнца будет скрыт на 24%.

Организаторы уточняют, что наблюдения будут организованы с соблюдением мер санэпидбезопасности: каждому участнику обязательно иметь с собой маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, мероприятие состоится только в том случае, если погода будет ясной или малооблачной. В случае его отмены в группе появится сообщение об этом.