В Кирове онкологи провели сложнейшую операцию по удалению опухоли

Сложнейшая операция закончилась успешно. Фото: vk.com/medkirovru

Кировские врачи провели сложнейшую операцию в рамках мастер-класса. Для этого выбрали «сложного» пациента. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Для проведения мастер-класса по удалению опухоли мочевого пузыря в наш регион приехал профессор Вагиф Атдуев, главный внештатный уролог нижегородского Минздрава. В проведении операции ему помогал местный уролог-онколог Илья Казанцев. Тяжесть заключалась в сложности клинического случая: из-за выраженного спаечного процесса у пациента нарушились анатомические структуры, что затруднило хирургическое вмешательство.

Операция длилась 3,5 часа, в течение которых врачи удалили пораженный опухолью мочевой пузырь и сформировали вместо него резервуар из части кишечника. Вмешательство прошло успешно. Сейчас пациент находится в стационаре на дальнейшем лечении.