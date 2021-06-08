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Происшествия8 июня 2021 13:53

В Оричевском районе на чиновницу завели уголовное дело за ложные показания в суде

Ей может грозить арест сроком до трех месяцев
Алексей РомановАлексей Романов
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По версии следственного комитета, чиновница изменила показания, чтобы спасти коллегу

По версии следственного комитета, чиновница изменила показания, чтобы спасти коллегу

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Оричевском районе на заместителя начальника управления муниципальной собственностью местной администрации завели уголовное дело. Женщину обвиняют в даче ложных показаний. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, чиновница, изменив свои показания, пыталась спасти от тюремного срока своего коллегу- бывшего главу Гарского сельского поселения. Он незаконно распорядился земельным участком, с которого нелегально добыли и реализовали более 5 тысяч куб. м торфа. Кроме того, на данной площади в 5 тысяч кв. м серьезно повредили почву.

В настоящее время расследование продолжается. Женщине может грозить арест сроком до трех месяцев.