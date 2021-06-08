В Верхошижемском районе водитель кроссовера получил травмы, врезавшись в попутный автомобиль

Водитель «Хендэ Крета» при столкновении с отечественным автомобилем получил серьезные травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 7 июня, в Верхошижемском районе 59-летний водитель автомобиля «Хендэ Крета» столкнулся с попутной машиной «ГАЗ». Авария произошла в 6 часов 15 минут на 100 км трассы Киров - Советск - Яранск. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель иномарки начал перестраиваться и, неправильно оценив ситуацию, въехал в автомобиль «ГАЗ». В результате происшествия, мужчина получил травмы и был госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 6 ДТП, в которых 6 человек получили травмы.