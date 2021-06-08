В Кирово-Чепецке бывшего сотрудника горадминистрации будут судить за взятки и служебный подлог

В настоящее время дело по делу чепецкого чиновника передано в суд для вынесения приговора
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Кирово - Чепецке перед судом предстанет бывший сотрудник местной горадминистрации. Он обвиняется в получении взятки в 130 тысяч рублей и внесении ложной информации в официальные документы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Сотрудники ведомства доказали, что в 2020 году чиновник брал взятки от юридических лиц, а также вносил недостоверные данные в отчеты, заявления и распоряжения. Свою вину подсудимый полностью признал.
В настоящее время все материалы дела направлены в суд для вынесения «слуге народа» обвинительного приговора.