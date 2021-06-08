Кировчан приглашают стать донорами крови

На Театральной площади будет работать мобильная станция переливания крови. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове пройдет акция «Стань донором крови». Мероприятие будет проходить на Театральной площади 9 и 10 июня. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

С 8 до 17 часов (кроме промежутка с 12.30 до 13.30) на месте будет работать мобильная станция переливания крови. Донором может стать любой желающий старше 18 лет. Предварительно проводится медосмотр.

Перед сдачей крови рекомендуется не есть жирного, молочного и жареного, а также воздержаться от алкоголя. За донорство положена денежная компенсация на приобретение питания - 572 рубля. Сдавшему кровь также выдается справка на дни отдыха, положенные по ТК РФ, для предоставления на работе. Важно: с собой необходимо иметь паспорт с регистрацией в Кирове не менее шести месяцев и медицинскую маску.