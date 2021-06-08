В Кирове на неделю частично перекроют улицы Свободы и Володарского

Подрядчик должен исправить все недочеты по благоустройству в течение недели. Фото: admkirov.ru

В Кирове на улицах Свободы и Володарского в районе пересечения с Красноармейской на неделю перекроют автомобильное движение. Это пришлось сделать для восстановления дорожного покрытия после некачественного благоустройства. Об этом сообщили в горадминистрации.

В прошлом году на данном участке ремонтировали систему водоснабжения. Для этого часть дороги пришлось раскопать. После завершения работ подрядчик положил новый асфальт. Однако выполнил это с нарушениями. В итоге на проезжей части образовались провалы и разрушения дорожного покрытия.

В связи с этим ресурсоснабжающую компанию обязали устранить все недочеты и выполнить работу по всем стандартам. Кроме того, аналогичная ситуация сложилась на улице Труда, рядом с соборной мечетью. На данном участке подрядная организация ПАО «Т Плюс» проводит «работу над ошибками». Восстановить автомобильное движение планируется также к началу следующей недели.