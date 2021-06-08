Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 68 новых случаев заражения

За минувшие сутки с выздоровлением выписались 109 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 8 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 68 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 109 человек.

На стационарном лечении находится 1231 житель области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 58 пациентам, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 372.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2019 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2541 исследование на COVID-19.