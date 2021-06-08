В Кирове началось асфальтирование дворов

На благоустройство дворов Кирова в 2021 году выделено около 70 млн рублей. Фото: admkirov.ru

В Кирове приступили к благоустройству придомовых территорий. Подрядная организация АО «Гордормостстрой» уже ведет работы на улицах Макаренко, 11 и Свердлова, 15-а. Во дворах этих домов заканчивают снимать старый асфальт с дорог и тротуаров и устанавливают бордюры. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам властей города, в этом году планируется отремонтировать 36 дворов. На эти цели выделено около 70 млн рублей. По завершению работ, все дорожные участки пройдут экспертизу. Только после разрешения специалистов, объекты будут введены в эксплуатацию.

Добавим, что благоустройство придомовых территорий в Кирове осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В первую очередь приведут в порядок дворы, которые не ремонтировались на протяжении многих лет.