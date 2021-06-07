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Происшествия7 июня 2021 18:42

В Кирове задержали мужчину, который поджег сарай на Парковой

Пожар полностью уничтожил и постройку, и имущество в ней
Маргарита Акагиева
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Мужчина поджег деревянную постройку и скрылся.

Мужчина поджег деревянную постройку и скрылся.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове мужчина поджег сарай и сбежал. Полицейским удалось оперативно задержать местного Герострата. Об этом рассказали в областном УМВД.

Инцидент произошел в субботу, 5 июня. В полицию позвонили с сообщением: горит деревянная хозпостройка на улице Парковой. Следственно-оперативная группа установила, что загорелся сарай не сам. Пожар уничтожил все имущество и само строение.

Вскоре полицейским удалось, что называется, по горячим следам задержать подозреваемого в поджоге. Им оказался 41-летний кировчанин. Зачем он сделал это, мужчина не смог объяснить на месте. Его доставили в полицию. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, а также размер причиненного ущерба.