Кировский предприниматель продавал пельмени без соответствующих документов

У предпринимателя изъяли 13 кг потенциально небезопасных пельменей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове местный предприниматель заплатит штраф за нарушение ветеринарного законодательства. Как рассказали в областном управлении Россельхознадзора, он продавал продукцию без соответствующих документов.

Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку юрлица, занимающегося переработкой мясной продукции. Выяснилось, что предприниматель выставил на витрину 13 килограмм пельменей, на которые не оказалось сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарно-санитарную безопасность. В итоге их пришлось изъять.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности. Бизнесмену назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.