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Общество7 июня 2021 17:52

16 кировчан накажут за ненадлежащее воспитание детей

Комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела 20 дел
Маргарита Акагиева
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Восьми кировчанам также пришлось заплатить штраф.

Восьми кировчанам также пришлось заплатить штраф.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове 16 родителей наказали за ненадлежащее воспитание детей. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В Первомайском теруправлении на днях состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Участники рассмотрели 20 дел. В итоге восьми кировчанам назначены штрафы на сумму почти в три тысячи рублей. А одного подростка привлекли к ответственности за порчу чужого имущества.

Наказанию подверглись 16 взрослых жителей города - за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Также меры приняли к двум подросткам, которые сбежали из дома.

Всем семьям дали рекомендации и предложили как варианты выхода из сложившихся ситуаций, так и помощь специалистов.