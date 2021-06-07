16 кировчан накажут за ненадлежащее воспитание детей

Восьми кировчанам также пришлось заплатить штраф. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове 16 родителей наказали за ненадлежащее воспитание детей. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В Первомайском теруправлении на днях состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Участники рассмотрели 20 дел. В итоге восьми кировчанам назначены штрафы на сумму почти в три тысячи рублей. А одного подростка привлекли к ответственности за порчу чужого имущества.

Наказанию подверглись 16 взрослых жителей города - за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Также меры приняли к двум подросткам, которые сбежали из дома.

Всем семьям дали рекомендации и предложили как варианты выхода из сложившихся ситуаций, так и помощь специалистов.