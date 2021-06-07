В Кирове мужчина напал с канцелярским ножом на фельдшера «скорой помощи»

«Скорую» кировчанину вызвали неравнодушные граждане, которым показалось, что мужчине плохо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове мужчина напал на фельдшера «скорой помощи». Как расказали в областном УМВД, вечером 6 июня в полицию и «скорую» позвонили неравнодушные горожане. Они обнаружили на остановке в слободе Лянгасы лежащего мужчину.

На место прибыл медик, который попытался осмотреть кировчанина и оказать помощь, если необходимо. Однако «пострадавший» в ответ начал угрожать избить врача и даже, вытащив канцелярский нож, пустил его в ход. Благо, мужчине удалось лишь разрезать перчатку на руке фельдшера: медик сумел уклониться от нападавшего. А на место вскоре подоспели полицейские, которые и «завернули» буйного кировчанина.

56-летнего мужчину доставили в отдел, он задержан по статье «Мелкое хулиганство». Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело.