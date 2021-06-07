В Кочуровском парке мужчина порезал 16-летнего подростка осколком бутылки

Мужчина разбил бутылку и кинулся с ней на подростка. Фото: pixabay.com

В Кочуровском парке мужчина порезал осколком 16-летнего ребенка. Нападавшего уже задержали. Об этом сообщили в областном УМВД.

Инцидент произошел вечером 4 июня. В полицию поступило сообщение: подростку нанесли сквозное ранение щеки. На место прибыли правоохранители, которые опросили мальчика и очевидцев, а также осмотрели парк. Как оказалось, в тот вечер там отдыхали две компании, и двое их участников схлестнулись между собой. Неизвестный мужчина в пылу конфликта разбил бутылку и ею порезал подростка, после чего сбежал.

Сотрудники угрозыска сумели найти и задержать нападавшего. Им оказался ранее судимый 35-летний уроженец Белой Холуницы, спрятавшийся на съемной квартире. Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.