Кировские спасатели сняли с крыши дома неудачно приземлившегося парашютиста

Парашютиста могли сбить с курса порывы ветра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове парашютист приземлился на крышу частного жилого дома. При этом он получил травму, и возвращать его на землю помогали спасатели. Об этом рассказали в горадминистрации.

Инцидент произошел в селе Макарье в субботу, 5 июня. Местные жители позвонили в Единую дежурную диспетчерскую службу с сообщением: на крышу одного из домов приземлился парашютист. На место выехали спасатели.

Как оказалось, мужчина получил травму ноги и не мог спуститься самостоятельно. Ему оказали первую помощь, а после буквально на руках перенесли к машине «скорой помощи».

По предварительным данным, группу парашютистов сбили с курса порывы ветра. Один приземлился на крышу, остальные же удачно завершили свой полет.