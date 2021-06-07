Прокурор внес главе администрации Кирова представление за неучтенную автостоянку

Парковка с 2014 года эксплуатировалась неизвестными лицами без какого-либо разрешения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры города Кирова провели проверку законности использования автостоянки около дома № 101 А на улице Московской. Основанием для этого послужили сообщения горожан в соцсетях. Об этом сообщили в ведомстве.

Представители надзорного органа установили, что данный земельный участок до 2009 года у муниципалитета арендовала организация ООО «Гайяма». После чего договор был расторгнут. Однако компания продолжала пользоваться участком до 2014 года, не имея на этого никакого разрешения. С того времени и до сегодняшнего дня автостоянка эксплуатировалась неизвестными лицами.

В связи с этим прокурор внес главе администрации города представление с требованием освободить данный участок от машин и убрать заграждение. Кроме того, материалы дела передали в полицию для дачи уголовно-правовой оценки по факту бездействия местных чиновников.

В настоящее время на парковке проведен демонтаж самовольно установленного ограждения. Дело находится на особом контроле прокуратуры.