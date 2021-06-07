За прошедшие выходные в Кировской области задержали 29 нетрезвых водителей

За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие выходные, 6 и 7 июня, на территории Кировской области задержали 29 нетрезвых автомобилистов. Еще 19 человек сели за руль не имея водительских прав. Всего за этот период сотрудники ГИБДД пресекли 530 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Отметим, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.

Представители дорожного правопорядка просят граждан сообщать в полицию о нетрезвых водителях по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.