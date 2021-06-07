Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе из-за роста числа заразившихся разворачивают дополнительные койки

8 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 7 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 69 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 254 человека.

На стационарном лечении находятся 1224 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 60 пациентам, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 372.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1911 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2450 исследований на COVID-19.

- В связи с увеличением числа госпитализированных в инфекционный госпиталь министерством здравоохранения Кировской области развернута дополнительно 131 койка для пациентов с COVID-19, - сообщили в региональном оперштабе.