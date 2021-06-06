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Происшествия6 июня 2021 16:45

В Кирове задержали мужчин, пытавшихся украсть металлоизделия

Предприимчивые горожане хотели вывезти строительные леса, ворота и железные столбы
Маргарита Акагиева
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Воришки попались на глаза патрулю Росгвардии. Фото: vk.com/club150428796

Воришки попались на глаза патрулю Росгвардии. Фото: vk.com/club150428796

В Кирове двое мужчин попытались украсть несколько десятков килограмм металлолома. Помешали им сотрудники Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на днях около 22 часов на улице Спасской. Внимание патруля привлекли двое мужчин, которые спешно грузили в «Газель» железные строительные леса, ворота и столбы. Заметив людей в форме, «грузчики» принялись так же быстро освобождать машину от металла. Поведение мужчин показалось правоохранителям подозрительным. Тем более, что пояснить свои действия они не смогли.

Подозреваемыми в хищении металлолома оказались кировчане возраста 36 и 34 лет. Росгвардейцы вызвали на место следственно-оперативную группу. Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.